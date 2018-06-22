Berguzar Korel ve Engin Akyürek o filmde buluşacak
Medyatava’nın haberine göre, eşi Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı ‘Vatanım Sensin’ dizisinin finalinin ardından tatile çıkan Berguzar Korel ile oyuncu Engin Akyürek’in rol alacağı filmin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenecek. ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisini de yönetin Bilgin’in çekeceği filmin kod adı şimdilik ‘Başka İhtimal’ olarak belirlendi.
Filmin Kasım ayında seyirciyle buluşması planlanırken Akyürek’in reklam yönetmeni, Korel’in ise üst düzey bir yönetici rollerini canlandıracağı ifade edildi.