Bergüzar Korel’i şaşırtan ilgi

Bergüzar Korel, yurtdışında gördükleri ilgiye şaşırdığını belirterek, "Bir keresinde Arjantinli bir ajans muhabiri kapıma geldi. Evdekiler seslendi ‘Seni bekliyor’ diye. Oradan kalkmış, benim evimi bulup röportaj için gelmiş" dedi.

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Marka 2018 Konferansı'nda konuşmacı olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel Türk dizilerine Güney Amerika'da gösterilen yoğun ilgiye şaşırdığını söyledi. Güney Amerika’dan çok fazla mesaj aldığını belirten Korel, “Bir keresinde Arjantinli bir ajans muhabiri kapıma geldi. Evdekiler seslendi ‘Seni bekliyor' diye. Oradan kalkmış, benim evimi bulup röportaj için gelmiş. Çok şaşırmıştım” dedi.

‘BAŞLARKEN TAHMİN EDEMEZDİM’

Korel, sözlerini şöyle bitirdi: “Türk kadını ve Türk oyuncusu olarak oralarda bu kadar sevilmek, değer görmek inanılmaz. Oyunculuğa başlarken bunu tahmin bile edemezdim.”