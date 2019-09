Berhan Arısoy: İddia ediyorum, Paranoyak şarkısının tedavi edici bir etkisi vardır

Çocukluğunda aşkla bağlandığı müzikten eğitimini tamamlayıp doktor olduktan sonra da kopmayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı doktor Berhan Arısoy, Fono Müzik’ten çıkardığı Paranoyak adlı single’ıyla büyük beğeni topladı. Geçen yıl Kırık Beyaz ve Hazanım single’larıyla bu yıl da Muhlis Berberoğlu adlı bağlama sanatçısıyla birlikte Hayali Gönlümde Kalan adlı albümünü çıkaran Arısoy’la hem Paranoyak single’ını hem de müzisyenliğiyle doktorluğunu konuştuk.

Son günlerde herkesin dilinde olan Paranoyak şarkısıyla ilgili neler söylemek istersin?

Son beş yıldır Amerika’da yaşayan Cengiz Atabay’la birlikte şarkılar yapıyoruz. Paranoyak’ın sözleri Atabay’a bestesi bana ait. Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, ama yine de sevdiğine güzel temennilerle seslenen bir aşığın hikayesi. Aşk duygusu paranoyak bir duygudur.

Neden?

Çünkü aşkın içinde her zaman kuşku vardır ve aşık olan kişinin paranoyaları tavan yapar. Aslında, aşk her zaman tek taraflıdır. Sadece iki kişi, bir tesadüfle birbirine aşık olduğunda mutluluk olur. Ama bu aşkın tek taraflı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O muhteşem temmenniler de, mutluluk hayali de paranoyaktır. En önemlisi, aşk her zaman tek başınadır.

Bu şarkıyla aşıkların ruhlarına mı dokunuyorsun?

(Gülüyor) Evet, paranoyak ruhlara dokunuyorum bu şarkımla. Belli ölçüde şifa da veriyorum onlara. Beni doktor olarak tanıyanlar ‘Eskiden bedenlerimizi tedavi ediyordunuz, şimdi şarkılarınızla ruhlarımıza da şifa veriyorsunuz’ diyorlar.

Kadına şiddet ne yazık ki Türkiye’nin kanayan yarası oldu.

Evet, ağustos ayında 50 kadın öldürüldü ülkemizde. O bir ay içinde kimbilir kaç kadınımız da şiddete hedef oldu, bilmiyoruz. Paranoyak şarkısıyla kadına şiddet uygulayan zihniyeti tedavi etmeyi amaçlıyorum. Aşkın şiddete dönüşmesine karşı bir şarkıdır bu. Paranoyak’ta şöyle bir bölüm var:

‘Dilim anlatmaya yetmez sevgimi / Paranoyak olmuş duygularım var / Kuş gibi ürkerim tutsam elini / Tutuşursun diye korkularım var…’

Sevgilinin asla zarar görmemesi için elinden geleni yapan bir aşığı anlatıyorum. İddia ediyorum, Paranoyak şarkısının tedavi edici bir etkisi vardır.

Müzik hep var mıydı hayatında?

Çocukluk yıllarımdan beri müzik her zaman hayatımda oldu. Babamın aldığı piyanoyla birlikte müzikle kucaklaştım ve 15 yaşımda Bebeğim adlı ilk bestemi yaptım. Bugüne kadar yaptığım bestelerim sandığımda birikiyor. Zamanı gelince herkesle paylaşacağım onları.

Hekimliğini konuşalım, branşın nedir?

Hem müziğe hem de doktorluğa babam yönlendirdi beni. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanıyım. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2008 yılında da uzmanlık eğitimimi tamamladım. Belli bir süre Antakya’da görev yaptım.

Kendimi bildim bileli müzik hep varoldu benim için. En çok Ahmet Kaya ile Zülfi Livaneli ekolleri etkiledi beni. Ülkemizin müziği son derece geniş bir yelpazeye sahip. Ben de uzun yıllar doktorluk yaptığım yerlerde yöresel müzikleri dinleme, inceleme fırsatı buldum. Şimdi bunları, kendi müziğimle birleştirerek sanatseverlere sunuyorum.

Doktorluk, insanlara faydalı olabilmek elbette ama aşkla yapılabilecek bir meslek. Müzik de öyle. İnsanların ruhlarına dokunmazsanız, müzik yapamazsınız. O yüzden hayatımı ikiye ayırdım. Mesleğim harici zamanlarımı müziğe, dinleyicilerime daha güzelini vermeye harcıyorum.

Bundan sonraki planların, hedeflerin nedir?

100’den fazla bekleyen şarkım var, onlarla ilgileniyorum. Biliyorsunuz, müzik sektörü de ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Single çıkarmaya devam edeceğim, çünkü albüm yapmak ekonomik yıkım yaratabiliyor. Kendi ev stüdyomda şarkılarımın aranjesini de yapıyorum. Bu arada özellikle üniversite konserleri vermeyi hedefliyorum.