Berlinale’de Altın Ayı ödülünü ‘Alcarras’ filmi kazandı, Gümüş Ayı Meltem Kaptan’a verildi

72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı'nın sahibi İspanyol yönetmen Carla Simon imzalı 'Alcarras' filmi oldu. Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaptan, 'Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı' filmindeki performansıyla Gümüş Ayı kazandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması’ndaki törenle sahiplerini buldu.

Festivalde En İyi Film dalında Altın Ayı’yı İspanyol yönetmen Carla Simon’un imzasını taşıyan ‘Alcarras’ kazandı

Film, yazlarını Katalonya’da bir köyde geçiren, güneş panelleri yapılacağı için şeftali ağaçlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir ailenin geleceğine ilişkin kaygılarını anlatıyor.

En İyi Başrol Oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülü ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı’ filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi.

Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat’ın Guantanamo Hapishanesi’nden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de En İyi Senaryo ödülü dalında Gümüş Ayı ödülünü aldı.

En İyi Yönetmen dalındaki Gümüş Ayı ödülünü ise ‘Both Sides of the Blade’ filmiyle Claire Denis’e verilirken, Jüri Büyük Ödülüne ise ‘The Novelist’s Film’ adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo layık görüldü.

72. Berlinale’de ödülleri kazananlar şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Carla Simon/ ‘Alcarras’

Jüri Büyük Ödülü: Hong Sangsoo/ ‘The Novelist’s Film’

Jüri Ödülü: Natalia Lopez Gallardo/ ‘Robe of Gams’

En İyi Yönetmen: Claire Denis/ ‘Both Sides of the Blade’

En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan / ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı’

En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki / ‘Nana’

En İyi Senaryo: Laila Stieler / ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı’

En İyi Sanatsal Performans: Rithy Panh / ‘Everything Will Be Ok’

En İyi Belgesel: The Myanmar Film Collective/ ‘Myanmar Diaries’

En İyi İlk Film: Kurdwin Ayub/ ‘Sonne’

En İyi Kısa Film (Altın Ayı) : Anastasia Veber / ‘Trap’

CORONA GÖLGESİNDE FESTİVAL

10 Şubat'ta başlayan 72. Berlin Fim Festivali’nde 18 film Altın Ayı ödülü için yarıştı. Bu yıl yüz yüze yapılabilmesi için alınan corona tedbirleri nedeniyle festival, daha önceki yıllardan da farklı oldu. Festivalin süresi kısaltılarak, geleneksel olarak cumartesi akşamı verilen ödül töreni, çarşambaya alındı. Festival 20 Şubat Pazar günü sona erecek.