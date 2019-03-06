Berlin’in en iyileri İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nde geçtiğimiz ay sona eren Berlin Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan birçok film de gösterilecek.

69. Berlin Film Festivali'nde yarışan ve ana yarışmadan ödüllerle dönen filmler bu yıl da 38. İstanbul Film Festivali'nde yer alacak. Nadav Lapid'in Altın Ayı'yı kazanan son filmi Eşanlamlılar, François Ozon'un Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan son filmi Yüzleşme, Berlin'de “yeni bakış açıları sunan” filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü'nü kazanan Nora Fingscheidt'ın ilk filmi System Crasher, Wang Xioashua'nın her iki başrolüne de Gümüş Ayı Ödülü verilen filmi Elveda Oğlum, Angela Schanelec'e Berlin'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren son filmi Evdeydim, Ama ve Berlinale'den En İyi Senaryo Ödülü'yle dönen Piranhalar festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.



Arjantinli yönetmen Santiago Loza'nın 69. Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde prömiyerini yapan Teddy ödüllü filmi Yeşil Gezegenden Kısa Bir Hikâye 38. İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluşurken, Mehmet Akif Büyükatalay'ın yönettiği, En İyi İlk Film ödüllü Oray da uluslararası prömiyerini festivalde yapacak.

MERAK EDİLENLER FİLM FESTİVALİ’NDE

38. İstanbul Film Festivali'nin en merak edilen filmleri arasında yer alan Agnieszka Holland'ın filmi Bay Jones, efsanevi Galli gazeteci Gareth Jones'un hayatına gözler önüne serecek. Fransız yönetmen ve oyuncu Safy Nebbou'nun sosyal medya filmi Hangi Kadın ise Juliette Binoche'un harika performansıyla öne çıkacak.



Bu yıl Berlinale'nin açılış filmi olan ve göz kamaştırıcı bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Lone Scherfig filmi Yabancıların Nezaketi, senarist ve yönetmen Dan Sallitt'nin Berlin'de büyük beğeni toplayan filmi On Dört ve Forum bölümünde ilk gösterimini yapan, yönetmen, fotoğrafçı ve ödüllü kısa filmci Marius Olteanu'nun ilk uzun metrajlı filmi Canavarlar, festivalde seyirciyle bulaşacak filmler arasında yer alacak.

Belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca arasında çok özel bir yerde duran kısa video yapıtlarıyla tanınan Fransız yönetmen Jean-Gabriel Périot'nun son filmi Yenilgilerimiz; Gabriel Mascaro'nun Brezilya distopyası İlahi Aşk; Jayro Bustamante'nin son filmi Sarsıntı ve Berlinale'nin yan bölümlerinden en iyi filmler 38. İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.