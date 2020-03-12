Berna Laçin: Partiler yok oluyor ama tiyatro her zaman var

Samsun ve Ordu’da önce salon verilip ardından iptal edilmesine rağmen iki şehirde de oyununu sahneye koyan sanatçı Berna Laçin, yasaklamaların koltuk korkusu nedeniyle olduğunu söyledi. Laçin, “Halbuki emin olsunlar ki, ülkede bu kadar problem varken korktukları, çekindikleri kişilerin bunlarla falan ilgilenmediğini ya da bunlara bu gözle bakmadığına da eminim” dedi.

Önce Samsun Büyükşehir Belediyesi sonra da Ordu Valiliği çeşitli nedenlerle Berna Laçin'in rol aldığı Hayal Satıcısı adlı oyuna verdikleri salonları iptal etmişti. Ancak 9 Mart'ta Samsun'da özel bir okulun salonunda sahne alan Laçin, 10 Mart'ta da Ordu'da bir otelin salonunda oyununu sahneledi. Oyunun kente gelmesini sağlayan Ordu Barosu'nu ziyaret eden Laçin, kendisine yapılan yasaklamalar hakkında açıklama yaptı.

“BELEDİYE BAŞKANLARI SAHNEYİ KENDİLERİNİN SANIYOR”

30 yıldır sahnede olduğunu dile getiren Berna Laçin, “Aslında her şey Samsun'da başladı ve çok saçma. Uzun yıllardır komedi oyunlarında oynuyorum, bir sürü komedi ödülüm var, hiç bu kadar komik hikaye ben de bile olmadı. Tam trajikomik. Bizim Samsun, Ordu organizasyonumuz çok önceden yapılmış bir organizasyondu. Yeni bir şey değil. Biletlerimiz basılmıştı. Hiçbir sıkıntımız yoktu. 30 yıldır da hiçbir zaman olmadı. Samsun'da yapılan bazı haberlerden etkilenip çekinen belediye başkanı sahneyi aldı. Sahneyi alınca iptal olur diye düşündüler. Çünkü şöyle bir şey var; belediye başkanları o şehirdeki tiyatroları kendilerinin zannediyorlar. Yani öyle bir yanılgı içerisindeler” dedi.

“YASAKLAR KOLTUK KORKUSUNDAN”

Ordu Barosu'nun davetiyle kentte geldiklerini ifade eden Laçin, oyun için ayarlanan sahnenin belediyeyle alakası olmadığını söyledi. Hayal Satıcısı adlı oyunun kadına baskıyı ve şiddeti anlattığını belirten Laçin, “Biz bir anlamda sosyal sorumluluk gibi etkinlik için buluşma olarak planlamıştık. Burada da bir sıkıntı yoktu ama Samsun'da böyle bir şey olunca bir milletvekilinin bu sefer burada bir baskısı, onun ona baskısı, bunun buna baskısı oldu. Herkeste eyvah bizim koltuğa bir şey olur mu diye bir korku oluştu. Halbuki emin olsunlar ki, ülkede bu kadar problem varken korktukları, çekindikleri kişilerin bunlarla falan ilgilenmediğini ya da bunlara bu gözle bakmadığına da eminim” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YASAKLARA CEVAP VERDİ

Berna Laçin, iki şehirde de yaşadığı yasaklamalara rağmen oyununu sahneye koyduğunu ifade ederek, “2 gündür yaşadığım saçma engellemelerden sonra düşündüm de 30 sene boyunca pek çok farklı partinin yönettiği belediyelerin sahnesinde oynamışım. Mesela ANAP partili belediyeler vardı, DYP parti belediyeleri vardı. Bir baktım, şimdi hiçbiri yok. Sadece Tiyatro var hala…Biz varız” diye yazdı.

Diğer taraftan Ordu Barosu'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hayal Satıcısı oyununun sahnelenmesi için 64 baronun kendilerine destek olduğunu açıkladı.