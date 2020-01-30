Berna Laçin’den P&G açıklaması: Firma sabah beni aradı…

Elazığ depremi sonrası attığı tweet ile trollerin saldırısına uğrayan Berna Laçin’in, reklam yüzü olduğu Procter&Gamble’ın (P&G) markası Fairy ile de kriz yaşadığı, markanın Laçin ile olan anlaşmasını iptal ettiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre, Laçin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Laçin, markanın anlaşmayı iptal ettiği haberleri ile ilgili kendisine iletilen bir şey olmadığını belirterek, “Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi” dedi.

“NEYE PEKİ BU SALDIRI?”

Laçin, bu tweet’i üzerine trollerin lincine uğramıştı. Daha sonra bir açıklama daha yapan Laçin, “Troller pusuda bekliyor ya, bir şey dese de bir an evvel çarpıtacak yer bulsak diye! Nereye çekerseniz sizinle gelir, 2 itirazım vardı, depremin 6.5'a revize edilerek indirilmesi ki 6.8 olarak kabul edildi. Kızılay'ın anında SMS ile para istemesi, hata olduğu anlaşıldı, geri çekildi. E doğruları söylemişim, neye peki bu saldırı? Doğruları söylemeye mi? Her zamanki gibi yani!” demişti.