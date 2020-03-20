Berna Laçin’den sokağa çıkanlara tepki: Kulaklar sağır oldu galiba

Corona virüsü salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. #EvdeKal sloganıyla yaygınlaşan çağrıyı dinlemeyenler de var.

Oyuncu Berna Laçin, bu çağrıyı dinlemeyenlere attığı bir tweet’le tepki gösterdi.

Laçin, zorunlu olmadıkça dışarı çıkanlarla ilgili şöyle dedi: “California Valisi çağrı yapmış 40 milyon evden çıkmamış bölgede. Bizde bakan her gün kendini paralıyor millet sokakta cirit atıyor. Cumhurnaşkanı’nın sözü belki dinlenir dedim ama söz konusu gezip tozmak olunca kulaklar sağır oldu galiba! İşe gidenleri demiyorum, sokaktan ne görüntüler”



