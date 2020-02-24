Berna Laçin’in oyunu Hayal Satıcısı’na bir engel daha

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayal Satıcısı oyunu için tahsis edilen salonun iptal edilmesi üzerine bir paylaşım yapan Berna Laçin, "Bu bir toplumsal meseledir, ayna tutmak görevdir" dedi.

Berna Laçin’in kadına şiddet ve baskıyı anlatan oyunu Hayal Satıcısı, 9 Mart günü Atakum'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde perde açacaktı. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi, salonda oyun oynanmasını engelledi. Bunun üzerine oyunun Doğa Okulları’nda oynanması planlandı. Ancak o salon da iptal edildi.

Sanatçı Berna Laçin, konuyla ilgili Instagram’dan bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

‘SAMSUN BENİM İÇİN AYRICA KIYMETLİ’

“Oyun iptal değil, mekan değişikliği izleyiciye bildirilecek… ‪Oyunumuz iptal değil, seyircimiz biletini almış. Sadece mekan değişikliği olacak, seyirciye bilgisi verilecek.‬

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Samsun'da defalarca oynadım. Kadına şiddet ve baskıya dikkat çeken yeni oyunumda bir kadın oyuncu olarak baskı ile karşılaşmak‬ ‪Atatürk'ün mücadelesinde ilk ayak bastığı şehir ve anneannemin de memleketi olması sebebi ile Samsun benim için ayrıca kıymetli.‬

‘SAMSUNLULARLA İLGİSİ YOK’

GT isimli bir yerel gazetenin Samsun Belediyesi’ni hedef alarak, ‘AKP'yi kızdırmaması gerektiğini!’ hatırlatan haberi sonrası belediye salonu çekti. GT, Samsun'un idaresini eline almış olacak ki, Doğa Okulları ile oyunu almak için sözleştiğimizde (ki tiyatroda sözdür senet) Doğa Okulları’nı hedef alan haber yaptı, onlar da çekti. Samsunlularla bu konunun hiç ilgisi yoktur. Mekan bilgisi iletilecek.

Kadın sorunlarına hiciv ile taşlama ile eğlenceli bir dilde yaklaşan oyunumuza mutlaka bekleriz. Bu bir toplumsal meseledir, ayna tutmak görevdir.”