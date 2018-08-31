Bertuğ Cemil ve Serhat Kıvrım, ‘Kurtar Beni’de buluştu

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Bertuğ Cemil ve Serhat Kıvrım, Kurtar Beni parçasında düet yaptı. Şarkının söz ve müziği, opera bölümü mezunu olan ve aynı zamanda tiyatro yüksek lisans öğrencisi Serhat Kıvrım'a ait. Yaşadıklarından hikayeler biriktiren ve bu hikayeler içine sığmadığı bir gün, hislerini kağıda döken Kıvrım, bu bestenin tanımadığı insanlara, herkesin hissettiği ortak duygularla yazıldığını söyledi.

UMUDU ANLATIYOR

Kaybettiği aşklara rağmen, umutla yaşamaktan vazgeçmeyen bir kalbi anlatan şarkı, merkezine umudu koyuyor. Şarkının klibi Suzie Selam tarafından çekildi. Modern dans sanatçısı Arman Yıldız'ın koreografileriyle süslenen klip, Bertuğ Cemil ve Serhat Kıvrım'ın performans sahneleriyle tamamlandı.

Şarkının düzenlemesi ve aranjörlüğünü ise Bertuğ Cemil'e ait.