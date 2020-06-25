Beş büyük kurumdan tiyatro için güç birliği

Beş büyük kurumdan tiyatro için güç birliği

Türkiye’nin kültür-sanat alanında önde gelen beş kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüteceği “Ortak Yapım” projesi ile 10 yeni oyun üretilecek.

Türkiye'nin önde gelen beş kültür-sanat kurumu, yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla ortak bir proje başlattı. BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, başlattıkları “Ortak Yapım” projesiyle, 2020'de 10 yeni yapımın tiyatroya kazandırılmasını sağlayacak.

Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek.

Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00'dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00'da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak.

SEÇİCİ KURUL

Projenin seçici kurulunda Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.