Beşiktaş’ta 5 bin 500 yıl öncesine ait tarihi yapraklar bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta yapılan kazılarda 45'i kurgan tipi olmak üzere toplamda 124 mezar tespit edildi. Mezarlarda yapılan çalışmalarda 5 bin 500 yıllık yapraklar bulundu.

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İstanbul’da, Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattının Beşiktaş istasyonu inşaatında yapılan kazılarda 124 mezar tespit edildi. 45’i kurgan tipi olan mezarlarda yapılan araştırmalarda, geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine uzanan çok sayıda yaprak bulundu.

Bir kurgan mezarının yanında açılan kuyuda bulunan çok sayıda yaprakların üst üste olduğu belirtildi.

Beşiktaş kazılarının baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, kazılarla ilgili şu bilgiyi verdi:

* Bugün itibarıyla Beşiktaş kazı alanında 45 adet kurgana ulaştık. Bunların içinde ve dışında 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklar da bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu.

* Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık.

* Yeni bir buluntu olduğu için sayısı belli değil. Zaten üst üste konulmuş yapraklar ama daha analizleri yapılmadı.

* İlk izlenimimiz bunların bir çınar ağacına ya da çınargillerden bir ağaç ağaca ait olabileceğini düşündürmekte.

* Mezarların içerisine konulan diğer pişmiş toprak kaplar olsun ya da diğer objeler öteki dünya inancıyla alakalı. Bununla ilişkili olabilir, o dönem için kutsallığı olan bir ağaç olabilir.

* Kurganlarımızın hepsi milattan önce 3500-3000 yılları arasında bu da milattan önce 3500-3300 yıllarına tarihlendirilebilir.

YENİ SU KUYUSU BULUNDU

Bu arada kazı çalışmalarında bulunan kuyu sayısı da 4’e yükselmiş oldu. Daha önce ‘Bostan kuyusu’ olarak adlandırılan su kuyuları 6. yüzyıl Bizans döneminde, diğer iki kuyunun ise 16. ve 19. yüzyıl Osmanlı döneminde yapıldıkları tespit edilmişti.

Yeni bulunan su kuyusu ise Osmanlı dönemine ait bin 700 yıllarına tarihleniyor. (DHA)

