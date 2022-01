Betty Blue yönetmeni Jean-Jacques Beineix hayatını kaybetti

Diva, Betty Blue gibi filmleriyle dünya çapında ün kazanan Fransız yönetmen, 75 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Jean-Jacques Beineix’in kardeşi, Le Monde’a uzun bir hastalıktan sonra Paris’teki evinde öldüğünü söyledi.

Beineix, 1980’de ilk filmi Diva ile ön plana çıktı ve 1986’da Jean-Hugues Anglade ve Beatrice Dalle’in başrollerini paylaştığı Betty Blue filmiyle uluslararası üne kavuştu. Film, Oscar’larda en iyi yabancı film dalında aday gösterildi ve Fransa’da yılın en yüksek hasılat yapan sekizinci filmi oldu.

Beineix, daha sonra Luc Besson tarafından benimsenen Fransız cinéma du look’un öncüsü olarak görüldü. 1994’te Los Angeles Times’a “Sinema insanları hazır, kolayca tanınabilir ürünlerle beslemekten daha fazlasını yapmalı” dedi.

Beineix, AIDS’le ilgili çarpıcı bir kamu spotuyla televizyonda adını duyurmadan önce doktorluk eğitimi aldı. İlk uzun metrajlı filmi Diva, dört César kazandı.

Başrollerini Gérard Depardieu ve Nastassja Kinski’nin paylaştığı ikinci filmi The Moon in the Gutter, Beineix’in 1983’te Cannes Film Festivali’ndeki galasında yuhalandı ve sert eleştirilerin hedefi oldu.

Betty Blue’nun başarısından sonra, büyük Hollywood stüdyolarından teklif aldı, ancak 1990’larda The Avengers, Alien Resurrection ve The Name of the Rose’u yönetme şansı da dahil olmak üzere büyük fırsatları geri çevirdi.

Belgeseller yapmaya devam etmesine rağmen, Beineix yazmaya başladı ve ilk romanı Toboggan’da en büyük başarısı Betty Blue temasına geri döndü.

