Betty White’ın kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Ünlü komedyen Betty White'ın kişisel eşyaları eylül ayında açık artırmaya çıkacak.

Sozcu.com.tr

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“Altın Kızlar” dizisiyle tüm dünyadan hayran kitlelerine sahip olan ve 99 yaşında geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden Betty White’ın eşyaları açık artırmaya çıkacak.

White’ın sahip olduğu ödüller, tablolar, senaryolar, takılar ve kırmızı halı kıyafetleri bu hafta Beverly Hills’deki Julien’in Müzayedesi’nde sergilendi. Julien’s Auctions’ın yönetici direktörü Martin Nolan, “Bu, inanılmaz bir yaşamı ve kariyeri temsil eden bir müzayede. Bu bir yaşam tarzı müzayedesi. Bütün bu eşyalar, Brentwood’daki evinden veya kocası Allen Ludden ile birlikte yaşadığı Kuzey Kaliforniya’daki Carmel’deki evinden geldi” dedi.

White, kariyerine 1930’ların sonlarında radyoda başladı ve 1939’da ilk kez televizyona çıktı. 1952’de kendi televizyon dizisi “Life with Elizabeth” yayınlandı. Ayrıca “The Mary Tyler Moore Show” ve “The Golden Girls”de ikonik roller üstlendi.

Nolan, tüm koleksiyona 1 milyon ila 2 milyon dolar arasında değer veriyor. Müzayede 23-25 Eylül tarihlerinde Beverly Hills’te gerçekleştirilecek.

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