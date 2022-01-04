Betty White’ın ölüm nedeni ortaya çıktı, güçlendirici aşı iddiaları asılsız çıktı

Menajeri pazartesi günü yaptığı açıklamada, Betty White'ın 100. doğum gününden kısa bir süre önce doğal sebeplerden öldüğünü söyledi. Aynı zamanda White'ın yakın arkadaşı olan Jeff Witjas, People'a yaptığı açıklamada, "Betty evinde uykusunda huzur içinde öldü" dedi.

Sozcu.com.tr

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100. yaşına girmesine 3 haftadan kısa bir süre kalmışken hayatını kaybeden ünlü oyuncu Betty White’ın ölüm nedeni açıklandı. Hem menajeri hem de yakın arkadaşı olan Jeff Witjas, White’ın uykusunda huzur içinde öldüğünü belirtirken 28 Aralık’ta bir Covid-19 güçlendirici aşısı olduğu için ünlü oyuncunun öldüğüne dair şüpheleri de ortadan kaldırdı:

“İnsanlar onun ölümünün üç gün önce bir güçlendirici aşı vurulmasıyla ilgili olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Doğal sebeplerden öldü. Ölümü siyasallaştırılmamalı, yaşadığı hayat bu değil.”

SON SÖZÜ KOCASININ ADI OLMUŞ

White’ın “Mama’s Family”deki rol arkadaşı Vicki Lawrence, Page Six ile yaptığı yeni bir röportajda, kültürel ikonun ölmeden birkaç dakika önce merhum kocası Allen Ludden’ın adını andığını söyledi:

“Carol’a mesaj attım ‘bu kadar çok sevdiğiniz insanların gittiğini görmek korkunç bir şey’ dedim. Carol cevap yazdı ve ‘Biliyorum, biliyorum’ dedi. Betty’nin yardımcısıyla konuştum ve ağzından çıkan son sözün ‘Allen’ olduğunu söyledi.”

White, seksen yılı aşkın bir süredir Hollywood’un gözdesiydi. Özellikle Altın Kızlar’daki rolüyle öne çıkmıştı.

99 yaşındaki White, 31 Aralık’ta hayatını kaybetti. Witjas yaptığı açıklamada “Betty 100 yaşında olmasına rağmen, onun sonsuza kadar yaşayacağını düşündüm. Onu çok özleyeceğim. Betty’nin ölmekten korktuğunu sanmıyorum çünkü her zaman en sevdiği kocası Allen Ludden ile birlikte olmak istedi. Onunla tekrar birlikte olacağına inanıyordu.”