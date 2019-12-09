Beyaz Hüzün-Sarıkamış filminde İstanbul’a ilk kar yağdırıldı

Çekimleri Erzincan ve Bayburt´ta yapılan film, iklim şartları ve zaman zaman yetersiz kar yağması dolayısıyla iki yılda tamamlandı. Salonun girişine yapay kar yağdırılarak davetliler, filme hazırlandı. Üsküdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan galaya film ekibinin yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Kenan Korkmaz’ın yönettiği filmde; Kenan Korkmaz ile birlikte Murat Yatman, Duygu Poyraz, Suat Ergin ve Yavuz Gürbüz rol aldı. Film 20 Aralık’ta vizyona girecek.

“SARIKAMIŞ, BEYAZ BİR HÜZÜN”

Yapımcı Abdurrahman Korkmaz, Sarıkamış Harekatı’ndan ‘beyaz hüzün’ olarak bahsettiklerini anlatarak, “Sarıkamış, bir tane bile mermi atmadan 90 bin askerimizin soğuktan donarak şehit olduğu çok hüzünlü, çok acı bir olay. Gerçekten ‘Beyaz Hüzün’. Kardelenlerin tek tek toprağa düştüğü beyaz bir hüzün. Biz özellikle bu filmi gençlerimizin, üniversite ve lise öğrencilerimizin izlemesini istiyoruz” dedi.



Yönetmen Kenan Korkmaz 12 yıl önce okuduğu bir hatırattan esinlendiğini belirterek, “2007 yılında Sarıkamış ile ilgili Cemal Paşa’nın çok etkilendiğim bir hatırata rastlamıştım. Bu hatıratta yer alan bir cümle ile bir Sarıkamış filmi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktım. Çekimi iklim şartları ve coğrafyanın dayanılmaz şartları yüzünden iki yılda tamamladık. Sonuç olarak beş yıllık bir sürecin ardından buradayız” dedi. (DHA)