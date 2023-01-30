Beyaz Kartal’dan, Şoför Nebahat’e 4 kitap

İBB yeni yılın ilk ayında dört kitap yayımladı. Mübadele, Beyaz Kartal Polonezköy, Sokak Sanatlarında İstanbul, İçinden Dolmuş Geçen İstanbul isimli eserler raflardaki yerini aldı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'a dair akademik niteliği de olan eserler hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus değişiminin, bilinen ismiyle nüfus mübadelesinin 100'üncü yılına özel hazırlanan Mübadele kitabı, Lozan Antlaşması'ndan hemen önce 30 Ocak 1923 tarihinde, iki ülke tarafından imzalanan “Mübadele Sözleşmesi” ile sayıları bir buçuk milyona yakın insanın yer değiştirmesini anlatıyor. Kitapta, çoğunlukla gemi ve trenlerle sağlıksız koşullarda yeni vatanlarına gelmek zorunda kalan mübadillerin bellekleri, yollarda kaybettikleri akrabalarının hikâyeleri yer alıyor.



BEYAZ KARTAL POLONEZKÖY

İstanbul'un kuzeyinde, Anadolu Yakası'nda bulunan Beykoz ilçesinin mahallelerinden Polonezköy, doğal güzelliğini yitirmeyen yerlerden biri. Sürgündeki Polonya prensi Adam Czartoryski'nin emri ve Osmanlı Devleti'nin izniyle 1842'de kurulan köy o günden bu yana Polonya ile Türkiye arasında dostluğun simgesi olarak biliniyor. Semte geçmişten günümüze bakan İstanbul'daki Beyaz Kartal Polonezköy kitabı, Akgün Akova'nın şiirsel anlatımıyla raflardaki yerini aldı.

SOKAK SANATLARINDA İSTANBUL

Eser; sayıları, çeşitleri, renkleri, yer yer tuhaf performansları çoğalarak artan bir “sokak insanları” geçidi olan İstanbul'u her yönüyle anlatıyor. Eski İstanbul sokaklarında laternaları, mahalle aralarında alametifarikaları hâline gelen kostümleriyle dolaşan çalgıcıları, seyyar göstericileri, kukla oynatıcıları, ayıcıları, şarkıcıları; meydanlarda, fabrika önlerinde, grev alanlarında seslerini oyunla yükselten tiyatrocuları anlatan eser Gökhan Akçura'nın danışmanlığında İBB Yayınları'ndan çıktı.

İÇİNDEN DOLMUŞ GEÇEN İSTANBUL

İlk örnekleri 1920'li yılların sonlarına doğru görülen, altın çağını ise 1950 ile 1980'li yıllar arasında yaşayan dolmuşların hikayesi kaleme alındı. Eser, İstanbul'un ulaşım konusunda ilerleyişini dönem dönem farklı açılardan aktarırken taksilerin ve dolmuşların filmlere ve şarkılara nasıl konu olduğunu da nostaljik anlatımıyla okuyucuya sunuyor. “Haydi Nebahat Abla” şarkısından tutun da filmlerdeki dolmuş hikayelerine kadar birçok açıdan bakılan eser raflarda yerini aldı.

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