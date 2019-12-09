Beyazperdenin kült filmi Ameli’nin müzikali geliyor

5 kez Oscar'a aday gösterilen, sinema tarihinin başyapıtlarından Amelie, müzikaliyle İstanbul ve Bursa'ya geliyor.

Beyaz perdeden sahneye geçiş yapan Amelie, şov dünyasına da imzasını atıyor. Amelie Müzikali, Piu Entertainment Organizasyonu ile ilk kez İstanbul’a geliyor.

Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac’in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve olağanüstü kadrosuyla 11 – 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall’da, 21 – 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM’de sahnelenecek.



MÜZİKALİN KONUSU

Paris’te garsonluk yapan masum, saf, sessiz fakat yüreğinde çığlıklarla yaşayan şaşırtıcı bir genç kadının hikayesini anlatan Amelie, bir gün aşık olur. Amelie, bir noktadan sonra mutluluğu için her şeyi riske atması gerektiğini anlar ve kalbinden geçenleri yüksek sesle söylemeye başlar.