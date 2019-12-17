Beyazperdeye ‘Mucize 2 Aşk’ damgası

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize 2 Aşk, gösterimdeki ikinci hafta sonunda 296 bin 350 kişi tarafından izlendi ve gişedeki liderliğini korudu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Mucize Aşk 2 gişedeki liderliğini ikinci hafta sonunda da korudu. Film, ikinci hafta sonunda 296 bin 350 seyirci tarafından izlendi. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği film, 10 günde bir milyon 13 bin 102 seyirci tarafından tercih edildi. Mucize 2 Aşk, bu yıl içerisinde 1 milyon seyirci baremini geçen 12. yapım oldu.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ise gişede ikinci sırada yer aldı. Dört hafta önce vizyona giren film, bu hafta sonunda 140 bin 814 seyirci tarafından izlendi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nu toplamda bir milyon 382 bin 238 kişi izledi.

Aman Reis Duymasın 119 bin 921 seyirci ile üçüncü sırada yer aldı.

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