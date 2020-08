Beyin açmak hoşuma gidiyor

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü'nün içinde şirin ama önemli bir köy var: Matematik Köyü… Usta yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in öncülüğünde, vatandaşların bağışlarıyla ve gençlerin gönüllü emeğiyle imece usulü 2007 yılında kuruldu. Tek amacı var; matematiği öğrencilere tanıtmak. Gönüllü akademisyenler eğitim veriyor. Müfredat, sınav, not veya ceza yok; dikkat dağıtacak televizyon da… Matematik eğitimi almak isteyen liseli gençlere, maddi olanakları olmayan başarılı öğrencilere fırsat tanınan bir yer burası. Ali Nesin, COVİD-19 nedeniyle bu yıl kapalı olan köyün hedeflerini anlattı:

FARKLI GÖRÜŞLER BARIŞ İÇİNDE

“Burada matematik öncelikli ama felsefe ve sanat var. Her yıl, dünyanın her yerinden 50'ye yakın hoca gelip ders verir. Bu yıl korona nedeniyle gelemediler. Burası uluslararası bir merkez oldu diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinden, doğudan batıdan, her ekonomik katmandan her coğrafyadan 500 kadar genç geliyor. Birbirlerini tanıyorlar. Farklı inançları, farklı hayat tarzları, farklı dünya görüşleri olan insanlar barış içinde yaşıyor.”

MUTLULUK TANIMI

“Askerde izin verdiler, yüzlerce askere okuma yazma öğrettim. İnsanların beynini açmak, yüzlerinde gülümsemeyi görmek, beyinlerini şekillendirmek, onları etkilemek hoşuma gidiyor. Öğrencileri mutlu görmek günümü gün ediyor. Ben mutlu olmak istiyorum, kendime iyilik yapmak istiyorum. Benim mutluluğum ve iyiliğim ile toplumun en azından bir kısmının mutluluk ve iyiliği buluşuyor, ne mutlu bana. Benim şansım burada.”

BENİM İŞİM MATEMATİK

“Neden matematik; çünkü benim işim bu! Ben başka şey bilmem. Türkiye'de pek değer görmeyen bir şey yapmak istedim. Ödülü olmayan bir şey olsun dedim. Öğrenciler sadece zihinsel, entelektüel çıkar için gelsin istedim. Ve öyle de oldu, öyle de devam ediyoruz.”

OKULDA SONUNCUYDUM

“Babam (Aziz Nesin) arkadaşlarına, ‘Bazı çocukların daha küçükken ne olacakları bellidir. Bu çocuk öğretmen doğmuş' derdi. Çünkü çocukluğumdan beri ders veririm. Hiç okul birincisi olmadım, hatta sonuncusu oldum. Ama bildiklerimi anlatmayı çok seviyorum. Bazen bilmediklerimi anlatırken, bilmediğimi anlıyordum.”

UFUKTA LİSE VAR

“Matematik Köyü'nde bir lise hazırlığımız var, lise yapacağız. Bu köy gibi özgün ve üst seviyede olacak. Sadece bilim değil, felsefe, şiir, sanat ve spor… Komple bir lise olacak. Zannediyorum ki eğitim hakkında düşünceleri değiştirecek bir okul olacak.”

RAKAMLARLA MATEMATİK KÖYÜ

– 40 dönüm araziye kurulu

– 161 öğrenci için 15 ayrı koğuş

– 200 kişilik konferans salonu

– 7 bin kitaplık kütüphanesi var