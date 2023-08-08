Beykoz Cam ve Billur Müzesi dron ile görüntülendi

Osmanlı döneminde Beykoz'da kurulan ve devrinin en önemli cam fabrikası olan Beykoz Cam ve Billur Müzesi, FPV dron ile görüntülendi.

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Adını, Osmanlı devrinin en önemli cam fabrikası olan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayun’dan alan müzenin binası, 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşıyor.

Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın kapı kethüdası olan, Sultan Abdülaziz tarafından vezirliğe kadar yükseltilen Abraham Paşa tarafından yapılan müzenin tarihi taş binası, U planlı inşa edildi.

Bugüne kadar gelen binanın bir kısmı, Milli Saraylar tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.

Anadolu Ajansı ekibi, müzenin tarihi binası, arazisindeki yeşil alan ve egzotik bitkileri FPV dron ile görüntüledi.

Botanik müzesi özelliği taşıyor

Egzotik bitkiler ve 117 türde ağacıyla büyük bir bahçeye sahip Beykoz Cam ve Billur Müzesi, bu özelliği ile botanik müzesi niteliği kazanıyor.

Dron görüntüsü bahçedeki yeşil alan ile müze kapısından başlıyor. Müzenin içindeki cam sanat eserleri, tarihi binanın iç mekan görüntüsü, çeşitli tarihi eserler, vazolar, avizeler, renkli pencere camları detaylı şekilde dron ile görüntüleniyor.

Müzede, cam sanatının gelişim evrelerinin gösterildiği koleksiyonun yanı sıra Türk cam sanat eserleri ile Avrupa’da Osmanlı sarayları için üretilmiş eserler de yer alıyor.

Cam sanatından toplam 1480 parça eser sergilendiği müzede, 12 tematik bölüm bulunuyor. (AA)