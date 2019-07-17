Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esti

Bu yıl 5',incisi düzenlenen ‘Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali' Cihat Aşkın-Aşkın Ensemble’ın “Vadide Vals” adımları konseriyle başladı. Cihat Aşkın-Aşkın Ensemble'nin keyifli anlatımına Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'da eşlik etmesi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bir çift de sahne de vals yaptı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Sahnesinde gerçekleşen konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bir çok klasik müzik severler katıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festival 3 gün sürecek. Festivalin ilk gününde Cihat Aşkın-Aşkın Ensemble'ın “Vadide Vals” adımları konseri klasik müzik severlere keyifli anlar yaşattı.

Sahne performansıyla izleyenlerden tam not alan sanatçının şarkılarına seyircilerde eşlik etti. Cihat Aşkın-Aşkın Ensemble’nin keyifli anlatımına Soprano Görkem Ezgi Yıldırım da eşlik etti. Bir çift sahnede vals yaparken, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Öte yandan seyirciler telefonların flaşlarını açarak ‘Hatırla Sevgili' adlı şarkıya eşlik etti. Başkan Çalık, konser bitiminde sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

“NOTALARINIZLA ISITTINIZ BİZLERİ”

Cihat Taşkın'ın meslekteki 40'ncı yılını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cihat Taşkın hocamızın 40'ncı yılını kutluyoruz bize muhteşem bir gece yaşattılar. Bu serin yaz akşamını ısıttınız bunu söyleyebilirim. Notalarınızla ısıttınız bizleri başka diyarlara götürdünüz. Uzun bir yolculuk oldu.

Klasik günlerimizin bu yıl 5'ncisini düzenliyoruz. 5'nci Klasik Müzik Festivali ile Yaşam Vadisi'nde notaların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü her zaman için farkını gösteriyor. Biz Beylikdüzü'ndeki klasiği yaparken aslında İstanbul'un sanat damarlarını biraz daha genişletmeyi arzulamıştık. Beylikdüzü klasiğine bütün dostlarımızı, bütün sanatseverlerimizi bekliyoruz sadece Beylikdüzü'ne değil İstanbul'a buradan selam olsun” dedi. İHA