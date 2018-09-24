Beyoğlu Sineması’ndan yeni ‘sadakat kartları’

Beyoğlu'nun en nadide sinema salonlarından olan ve 'Kapısı sokağa açılan sinema' sloganıyla hizmet veren Beyoğlu Sineması, geçtiğimiz yıl kapanmak üzereyken, sinemaseverlerin elini taşın altına sokmasıyla küllerinden doğmuştu. Sinema, 'sadakat kart' programıyla yeniden eski günlerine kavuşmaya başlamıştı. Beyoğlu Sineması'nın 'sadakat kartı', yenilendi ve dijital bir altyapıyla ve kredi kartı formunda hazırlandı.

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Hem İstanbul, hem bağımsız filmler hem de sinema sektörü açısından önem arz eden Beyoğlu Sineması, geçtiğimiz yaz kapanacağını duyurmuştu. Kapısı sokağa açılan son sinemalarından olan sinema için sinemaseverler bir araya gelmiş ve salonun kapanmasını engellemişti. Oluşturulan bir ‘sadakat kart’ projesiyle 2 bine yakın kişi Beyoğlu Sineması’na destek vermiş, bu sayede birikmiş borçlar taksit taksit ödenmeye başlamıştı. Sinema o günden beri daha güçlü bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyordu.

KARTLAR YENİLENDİ

Beyoğlu Sineması’nın daha iyi hizmet verebilmesi için ‘sadakat kartları’ ‘Mobilet’ sponsorluğunda yenilendi. Yeni kartlar dijital bir altyapıyla ve kredi kartı formunda hazırlandı. Sinemaya destek olma amacının yanında kart sahiplerine de önemli ayrıcalıklar sağlayacak olan yeni kartların genel satışı 21 Eylül Cuma itibarı ile başladı. Sadakat kartları tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört sınıfa ayrılıyor:

· 1 yıl boyunca 10 FİLME giriş hakkı sağlayan 100’lük öğrenci kartları (100 TL)

· 1 yıl boyunca 15 FİLME giriş hakkı sağlayan 250’lik kartlar (250 TL)

· 1 yıl boyunca 30 FİLME giriş hakkı sağlayan 500’lük kartlar (500 TL)

· 1 yıl boyunca SINIRSIZ FİLME giriş hakkı sağlayan 1000’lik kartlar (1000 TL)

TANITIM FİLMİ ONUR ÜNLÜ’DEN

Yenilenen Beyoğlu Sineması Kartı’nın tanıtım filmini kendisi de Beyoğlu Sineması seyircisi olan Onur Ünlü çekti. Ünlü hiçbir yerde gösterime girmemiş filmi Kırık Kalpler Bankası’nın üç gösterim hakkını geçen yıl bedelsiz olarak Beyoğlu Sineması’na vermişti. Bu yıl da reklam filmiyle sinemaya olan desteğini yineledi. Filmde yine geçen yıl sinemayı yaşatma mücadelesine tam destek veren Hazal Kaya ve Serkan Keskin rol aldılar. Serkan Keskin, filmde sözünü gibi Beyoğlu Sineması Kartı’nın tüm İstanbul’a dağıtılan afişlerinde boy göstermişti. Keskin’in kafasındaki şapka gerçekten de illüstratör Zeynep Özatalay’ın marifetiydi. Hazal Kaya’nın yine filmin sonunda geçen sinemada çalışma hikayesi de yaşanmış bir hikaye. Teyzesi Mine Bıçak vaktiyle Beyoğlu Sineması gişesinde çalışmış; Kaya da çocuk yaşta teyzesi sayesinde gişede çalışma olanağı bulmuş, bilet satmış. Filmin çekimleri Galatasaray’daki Gölge Kahve’de gerçekleştirildi. Tanıtım filmi önümüzdeki günlerde Beyoğlu Sineması’nın perdesinde de dönüyor olacak.