Beyoğlu’nun ünlü mekanı Dorock’tan kötü haber!

Dorock Taksim, heavy metal tutkunları için en önemli mekanlardan birisiydi. Yıllarca organize ettiği konserlerle rock gruplarını müzikseverlerle buluşturan Beyoğlu’ndaki Dorock, kapanma kararı aldı. Kadıköy’deki Dorock XL ile bir bağlantısı bulunmayan mekanın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Kapanma açıklama şöyleydi:

“Evet, bu yazıyı hazırlamak bizim için oldukça güç oldu. Ancak siz değerli dostlarımızın, bazı ortamlarda dolaşan söylentilerin aslını bilme hakkı olduğunu düşündüğümüz için bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz. Bir buçuk yıldır bu mekanı işletiyoruz. İyi, kötü günlerimiz, acı, tatlı anılarımız oldu. Hepsi birbirinden değerli birçok dost biriktirdik. Maddi ve manevi elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Ancak, açık olan mekan bir haftadır kapalıymış gibi dillendirildi, karalama kampanyaları yapıldı. Bazı sosyal medya paylaşımlarını dikkate almadığımız gibi, kimseye karalama yapmaya çalışmıyor veya kimseyi eleştirme gereği duymuyoruz. Sadece şunu söylemek zorundayız; olumsuz şartları gideremedik. Herkes için olmasa da burayı gerçekten mabedi gören, sahiplenen sevgili dostlarımızdan özür diliyoruz. Ne yazık ki diğer kesim ağır bastı.. Yarın itibarıyla kepenk kapattığımızı üzülerek bildiriyoruz. Sahne alan gruplara, emek veren personele ve siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat bu tamamen bir veda değil, gerçek dostlarla tekrar buluşmak üzere…”