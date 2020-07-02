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Beyonce, Black is King film-albümü ile hayranlarının karşısına çıkacak
Beyonce, Black is King film-albümü ile hayranlarının karşısına çıkacak
Beyonce, yeni konsept albümü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Lemonade ile film-albüm konseptini deneyen ünlü şarkıcı, şimdi de aynı konsepti 31 Temmuz'da Black is King ile deneyecek.
Kültür Sanat 2 Temmuz 2020 - 12:27

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce siyah kültürü kutlayan görsel albümü Black is King ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4 yıl önce Lemonade albümü için denediği ve başarılı olduğu konsepti Black is King için yeniden hayata geçirmeyi planlayan Beyonce, projesiyle ilgili fragmanı internet sitesinden yayınladı. Projenin yazarlığını, yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü de üstlenen ünlü yıldızın 31 Temmuz’da yayınlanacak Black Is King fragmanında “The Lion King’den alınan derslerle kendi taçlarını arayan genç kral ve kraliçelere” cümlesi yer alıyor.

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