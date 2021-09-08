Beyoncé ve Jay-Z’nin Tiffany reklamı sert eleştirilerin hedefi oldu

Geçtiğimiz günlerde Beyoncé ve Jay-Z'nin rol aldığı ve ünlü sanatçı Jean-Michel Basquiat'ın tablosunun da kullanıldığı Tiffany & Co reklamı sert eleştirilerin hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

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Reklam kampanyası, Beyoncé ile birlikte şimdiye kadar sadece dört defa kullanılan mücevherden çok 1988’de hayatını kaybeden Basquiat’ın tablosuyla ses getirdi. Sanatçının yakın dostları ve hayranları eserlerinin bu şekilde kullanılmasını öfkeli bir şekilde eleştirdi.

1979 ve 1980 yılları arasında Basquiat ile birlikte yaşayan Alexis Adler, The Daily Beast Sunday’e şunları söyledi: “Birkaç gün önce reklamı gördüm ve dehşete kapıldım. Bu noktada Jean’in ve sanatının ticarileştirilmesi ve metalaştırılması çok çirkin. Jean’in konusu gerçekten bu değildi” dedi.

Adler, 1988’de 27 yaşındayken vefat eden anti-kapitalist sanatçının, sanatının halka açık olması için eserlerinin müzelere yerleştirilmesini isteyeceğini söyledi:

“Ne yazık ki müzeler Jean’in sanatını geç gördü, bu yüzden sanatının çoğu özel ellerde ve insanlar o sanatı gösteriler dışında göremiyorlar. Neden şimdi böyle bir reklamda görelim? Bir müzeye ödünç verin.”

DAHA ÖNCE HALKA AÇILMAMIŞ BİR TABLOYDU

Kampanyada, Beyoncé, 30 milyon dolarlık devasa bir Tiffany sarı elmas kolyeyi takarken, Jay-Z de Jean Schlumberger’in tasarladığı broşu takıyor.

Mücevher tanıtımında Basquiat’ın “Equals Pi” tablosu yer alıyor. Tiffany & Co. tarafından özel bir koleksiyondan satın alınan tablo, şimdiye kadar hiç halka açık olarak sergilenmedi.

Basquiat’ın asistanı olarak çalışan Stephen Torton ise Tiffany’nin Basquiat hayattayken onu hoş karşılamayacağını düşünüyor: “Tuvaleti kullanmak istese ya da gidip bir nişan yüzüğü alıp cebinden bir tomar para çıkarsa Jean-Michel’i Tiffany’ye almazlardı.”

TIFFANY MAVİSİ KULLANDIĞINI İDDİA ETTİLER

Torton, ayrıca Basquiat’ın, şirketin belirttiği gibi eserde kullanılan mavinin Tiffany’nin imza mavisine benzemesini istemediği konusunda ısrar etti. Torton, Instagram’da şunları söyledi: “Karıştırıp uyguladığım bu mavi fonun herhangi bir şekilde Tiffany Blue ile ilgili olduğu fikri o kadar saçma ki ilk başta yorum yapmamayı tercih ettim. Ama sanatçının ilhamının bu şekilde benimsenmesi artık çok fazla.”

Tiffany’nin ürün ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Alexandre Arnault, Yahoo’ya “Tabloyu Tiffany için yaptığını söyleyen herhangi bir literatürümüz yok. Ama Basquiat hakkında biraz bilgimiz var. Ailesini biliyoruz. Birkaç yıl önce Louis Vuitton Vakfı’nda çalışmalarının bir sergisini yapmıştık. New York’u sevdiğini, lüksü ve mücevherleri sevdiğini biliyoruz. Benim tahminim tesadüfi değil. Gördüğünüz gibi, kampanyada tablo dışında sıfır Tiffany mavisi var.”

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Tablonun reklam kampanyasında kullanılması sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da bir kullanıcı; “Basquiat, parçalarının bir reklamda kullanılmasını onaylayacak türden bir kişi veya sanatçı değildi” yazdı. Bir başkası, “Jean-Michel Basquiat’ın daha önce hiç görülmemiş bu sanat eserini bir reklam için sergilemeleri, ruhuma hiç iyi gelmiyor…” diye yakındı.

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