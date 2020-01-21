BİFO Beethoven’ın doğum yılını kutluyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Beethoven yılı olarak da anılan bu sezonda, iki çok özel konserle büyük bestecinin 250. doğum yılını kutluyor. Konserlerin ilki, 23 Ocak Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'te. Günümüzün usta yorumcularından piyanist Rodolfo Leone'un BİFO'nun konuğu olacağı Beethoven'a Armağan – I adlı bu konserde, büyük bestecinin; Opus 62 Coriolan Uvertürü, Opus 73 “İmparator” başlıklı piyano konçertosu ve Opus 67 5. Senfoni adlı eserleri seslendirilecek.

BEETHOVEN’LA KAPANIŞ

Beethoven'ın 250. doğum yılına adanan ikinci konser ise, aynı zamanda BİFO'nun sezon kapanış konseri olacak. Sascha Goetzel'in yöneteceği orkestra; dünyanın en iyi ses topluluklarından biri olarak anılıp geçen yıl BİFO seyircisini de büyüleyen Salzburg Bach Korosu ile Ekaterina Siurina, Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu gibi yıldızlara eşlik edecek. BİFO, 14 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenecek ve bestecinin başyapıtı olarak kabul edilen 9. Senfoni'nin seslendirileceği bu konserle yine unutulmaz bir geceye imza atacak.

Saat 20.00'de başlayacak, Beethoven'a Armağan – I konseri öncesinde, 19.00 – 19.40 saatleri arasında, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu'nda konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Öte yandan Açık Diyalog İstanbul'un klasik müzik ve opera severlerine yönelik atölye çalışmalarında da yer alacak olan Serhan Bali, “Senfoni ve Opera Seminerleri”nde Beethoven’ı ile devam ediyor. Bali, yarın ‘Beethoven 250 yaşında’ semineri ile Açık Diyalog İstanbul’da olacak. Seminer 18.30-20.00 arasında düzenlenecek.