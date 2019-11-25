BİFO ile prömiyer

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 28 Kasım Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te vereceği konserde, Joby Talbot’nun BBC Senfoni ve BİFO ortak siparişi olan “Ink Dark Moon” başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), “Aranjuez'in kralı” adıyla anılan gitarist Miloš Karadaglić'a eşlik edecek. Sanatçı, geçtiğimiz yıl BBC Proms'da 6 bin kişi önünde dünya prömiyerini seslendirdiği, BBC Senfoni ve BİFO ortak siparişi olan Joby Talbot'nun “Ink Dark Moon” başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

BİFO'yu bu konserde yönetecek konuk şef ise, klasik müzik dünyasının nabzını tutan Grammophone dergisi tarafından “yarının 10 ikonu”ndan biri olarak gösterilen, El Sistema'nın müzik dünyasına kazandırdığı Diego Matheuz olacak.

Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'in Dolmabahçe Salonu'nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.