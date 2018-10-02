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BİFO sezonu Fazıl Say’ın ‘Flüt Konçertosu’yla açıyor
BİFO sezonu Fazıl Say’ın ‘Flüt Konçertosu’yla açıyor
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 20. yılını kutlayacağı 2018–2019 sezonunu 4 Ekim 2018 Perşembe akşamı gerçekleşecek konserle açıyor. Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu’nun dünya prömiyerinin yapılacağı konserde Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, flüt sanatçısı Bülent Evcil’e eşlik edecek.
Kültür Sanat 2 Ekim 2018 - 16:23

Bu sene 20. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonun açılışını bir dünya prömiyeriyle yapıyor. Fazıl Say'ın BİFO'nun üyelerinden Bülent Evcil için yazdığı Flüt Konçertosu ilk kez 4 Ekim 2018 Perşembe akşamı 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'teki Açılış Konseri'nde seslendirilecek. Konser, iki sanatçının işbirliğinin unutulmayacak bir anısı olacak. Ayrıca konser öncesi gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile 19.00–19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'in Dolmabahçe Salonu'nda bir söyleşi yapılacak.

BİFO solisti Bülent Evcil, Sir James Galway ile çalışmış, ülkemizin ve dünyanın en prestijli orkestraları ile Maazel, Strugala, Tabakov ve Aykal gibi şeflerle konserler vermişti. Kuşağının en iyi flütçülerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, klasik müziğin başyapıtlarından çağdaş kompozisyonlara ve tangolara uzanan çok geniş bir repertuvara sahip.

PROGRAM

4 Ekim Perşembe – 20.00
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Sascha Goetzel – Şef
Bülent Evcil – Flüt

Serhan Bali ile konser öncesi söyleşi
19.00-19.40 Dolmabahçe Salonu

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