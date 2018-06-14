BİFO yüzde 98 dolulukla sezonu kapattı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

2017 Ekim'indeki Açılış Konseri'nde günümüzün en tanınan ve sevilen keman virtüözünü aynı sahnede buluşturan, aynı zamanda Trans-Siberian Art Festival ve Essen Filarmoni ile birlikte sipariş ettiği Turnage'ın “Shadow Walker” başlıklı iki keman için konçertosunun dünya prömiyerine imza atan BİFO, sezon boyunca gerçekleştirdiği 12 konserde 20 bin 709 bilet kapasitesinin 20 bin 242'sini izleyicilerine ulaştırarak yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. BİFO, Açılış Konseri'nden hemen sonra Hope ve Rapin ile birlikte Avrupa turnesine çıktı. 6 günde 4 farklı ülkede konser veren BİFO'yu Essen, Ljubljana, Viyana ve Zürih'te toplam 5 bin 400 kişi ayakta alkışladı.

Avrupa turnesinin ardından hız kesmeden İstanbul'da sezon konserlerine devam eden BİFO, 13 ve 14 Aralık 2017'de gelenekselleşen maratonlar dizisine bir yenisini ekledi. Anavatanı Rusya'nın piyano repertuvarına olan hâkimiyeti ve incelikli yorumuyla dünyanın önde gelen orkestralarının vazgeçilmezi olan piyanist Alexei Volodin, Prokofyev'in piyano konçertolarını iki gece üst üste müzikseverlerle buluşturdu.

BİFO, bu sezon boyunca Vadim Repin ve Daniel Hope'un yanı sıra, Andreas Ottensamer, Gábor Boldoczki, Nemanja Radulović, Elisabeth Kulman, Zee Zee ve Veriko Çumburidze ile konserler vererek klasik müzik dünyasının yıldız solistlerini konuk etti. Topluluk, Gürer Aykal yönetiminde Gábor Boldoczki ve Burcu Hancı ile birlikte verdiği konserde, Penderecki'nin Trompet Konçertosu'nun Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.

UNUTULMAYACAK BİR DİVA

BİFO sezonun son konserinde opera kariyerinde seslendirdiği karakterleri, sesi ve zekâsıyla yeniden vücuda getiren bir yorumcu olarak asla unutulmayacak bir divayı, Leyla Gencer'i andı. Borusan Sanat, Leyla Gencer’i aramızdan ayrılışının 10. yılında anarken, A.K. Müzik ile birlikte, sanatçının kariyerinde büyük önem taşıyan, Donizetti eserlerinden oluşan Donizetti Queens adlı CD projesine imza attı. Bu değerli çalışma, 17 Mayıs’ta gerçekleşen “Leyla Gencer Anısına: Donizetti ve Puccini” başlıklı konserde müzikseverlere sunuldu. Bunun yanı sıra, 1986 yılında İtalya'da Romanzo vero di una primadonna başlığıyla Franca Cella tarafından kaleme alınan ve Leyla Gencer'in yaşam öyküsünü anlatan İtalyanca kitap, İngilizce çevirisiyle, yine Borusan Sanat’ın katkılarıyla yakında okurlarla buluşacak.