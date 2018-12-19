BİFO’dan Labeque’lerle prömiyer

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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 20 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'te vereceği konserde, Türkiye'nin de yakından tanıdığı, dünyaca ünlü piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque'i ağırlamaya hazırlanıyor. Konserde, günümüzün en parlak bestecilerinden Bryce Dessner'in, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) dünyanın önde gelen filarmoni orkestraları Londra Filarmoni, Dresden Filarmoni, Qrquestra Nacional de España ve Orchestre de Paris ile ortak verdiği sipariş vesilesiyle yazdığı İki Piyano için Konçerto eseri Labèque'ler tarafından Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.

Dessner'in bu yapıtı, yaşadıkları yüzyıllara damgalarını vurmuş ve müziğe taze soluklar katmış iki dev bestecinin yapıtlarıyla aynı programda yüzyılımızın sesini temsil edecek.

Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun Labèque'lere eşlik edeceği konser 20.00'de başlayacak. Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında ise İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'in Dolmabahçe Salonu'nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi yapılacak.