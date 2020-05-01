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Big Burn İstanbul ilk dijital elektronik müzik festivali deneyimi yaşatacak
Big Burn İstanbul ilk dijital elektronik müzik festivali deneyimi yaşatacak
Geçtiğimiz 3 yıl boyunca 65 binden fazla müzikseveri ağırlayan, bu yazın en beklenen elektronik müzik etkinliği Big Burn İstanbul, tüm dünyayı tehdit altına alan corona virüsü nedeniyle ilk kez dijital olarak yapılacak.
Kültür Sanat 1 Mayıs 2020 - 14:46

Her yıl daha fazla müzikseveri elektronik müzik ile buluşturmak için yola çıkan Big Burn İstanbul, 9 Mayıs Cumartesi günü ülkenin ilk dijital elektronik müzik festivali deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Big Burn İstanbul Dijital Festival'de RX Istanbul ve Orman olmak üzere iki farklı sahnede, lokal ve global isimlerden oluşacak lineup ile 16 saat sürecek bir elektronik müzik ziyafetine imza atacak. Big Burn İstanbul Dijital Festival www.bigburn2020.com adresinden izlenebilecek.

Big Burn Dijital Festival'in lineup'ında global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarından; Victor Ruiz, Philipp Straub, Teenage Mutants, Oc&Verde, Coyu'nun yanı sıra lokal elektronik müzik sanatçılarımızdan Procombo, Evrim de Evrim, Tangun, Cure-Shot, Junior, Ozan Yazgan, Büber performanslarıyla evlerimize konuk olacak.

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