Bihaber nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bihaber'dir.
BİHABER NE DEMEK:
1- Habersiz.
2- Habersiz bir biçimde.
BİHABER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bihaber şeklinde olmalıdır.
birhaber (Yanlış kullanım)
bir haber (Yanlış kullanım)
bihaber (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arkadaşının başına gelenden bihaberdi.”