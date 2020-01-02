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Bihaber nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi?
Bihaber nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘bihaber’dir. Bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Ocak 2020 - 10:36

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bihaber'dir.

BİHABER NE DEMEK:

1- Habersiz.

2- Habersiz bir biçimde.

BİHABER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bihaber mi, birhaber mi, bir haber mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bihaber şeklinde olmalıdır.

birhaber (Yanlış kullanım)
bir haber (Yanlış kullanım)
bihaber (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşının başına gelenden bihaberdi.”

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