Bilfiil nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bilfiil mi, birfiil mi?

Bilfiil nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bilfiil mi, birfiil mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘bilfiil’dir. Bilfiil mi, birfiil mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bilfiil'dir.

BİLFİİL NE DEMEK: İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak anlamındadır.

BİLFİİL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “bilfiil mi, birfiil mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bilfiil şeklinde olmalıdır.

birfiil (Yanlış kullanım)

bifiil (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Merak etmeyin, konuyla bilfiil kendim ilgileneceğim.”