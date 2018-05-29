Bilgi Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali için son gün
Bilgi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı tarafından düzenlenen Festival 408, bugün sona eriyor. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalin son gün programı şöyle:
Gösteri
15:00-19:00 Oya Zehra Erben/Keşfedilmemiş Coğrafya
Melda Tuzluca/Son Akşam Yemeği
İrem Avcı/ Hareket Sonrası Hareketsizlik
Yer: santralistanbul Kampüsü Green Studio
Söyleşi ve Yapım Süreci Perde Arkası
19:00-20:00 Festival 408 Yapım Süreci ve Söyleşi
Yer: santralistanbul Kampüsü Green Studio