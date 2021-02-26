Bilinç ve bilinçaltı arasındaki duvarı ortadan kaldırmayın!

Evet, Arincon! Yani Yapay Zekâ Bağlantısı anlamına gelen, “Artifical Intelligence Connection”ın kısaltması bir akronim. Bizler artık bilinçaltlarımızın birleştiği bir sistemdeyiz ve bu yeni dünya bildiğimizden çok farklı! Arincon'un kahramanları Arya ve İngo adında iki kardeş. Mutlu bir ailede büyümüşler. Anneleri sevgi dolu bir kadın. Babalarıysa neşeli, ailesine ve bilimsel projelerine sıkı sıkıya bağlı bir bilim insanı. Aklı projelerle ve birbirinden enteresan bilmecelerle dolu. Arya ve İngo'ya sorular sormayı seviyor, onlara beyin jimnastiği yaptırıyor. Sayılar, harfler, semboller birbiri ardına uçuşuyor hayal dünyalarında.

KOLEKTİF BİR ÇARESİZLİK

Fakat günün birinde bu bilim insanı, esrarengiz bir biçimde ortadan kayboluyor. Kimsenin anlam veremediği bu yok oluş karşısındaki kolektif çaresizlik, iki kardeşi harekete geçiriyor. Verili dünyanın eski enstrümanları atıl kalınca, gizemi aydınlatmak çocukların ışıltılı ve yaratıcı zekâlarına kalıyor. Bu iki kardeşin kendilerine özgü birtakım özellikleri var. Ablası inatçı ve azimliyken İngo çekingen ve kolay pes etmeye meyilli bir karakter. Birinin duygusal zekâsı keskinleşmişken diğeri cesur ve gözü kara bakıyor hayata. Çıkacakları uzun ve tehlikeli yolda en önemli “silahları” da işte bu özellikleri oluyor.

SORDUĞU BİLMECELERDE SAKLI

Herkesin ümidi kestiği kayıp bir insanı ararken ne yapılır peki? Hele ki ortalık fena halde bulanıksa? İşte bu karanlığa rağmen ellerinde birkaç önemli ipucu var çocukların. Babalarının ortadan kaybolmadan önce beyin dalgalarının kullanıldığı bir sistem üzerinde yani gizli bir projede çalıştığını biliyorlar. Babalarıyla aynı işte çalışan Profesör Kızıl'a çok güvenmiyorlar. Profesör Kızıl bencil ve ihtiraslı bir adam. En önemli ipuçlarıysa babalarının Arya ve İngo'ya sorduğu bilmecelerde saklı. Cem Gülbent'in kaleme aldığı Arincon, bilim-kurgu türünde kendine önemli bir yer açıyor.