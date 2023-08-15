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Bilinci kapanmıştı… Madonna, konserlere yeniden başlıyor

İki ay önce hastaneye kaldırılan ve entübe olup bilinci kapanan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi...

Sozcu.com.tr
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Bilinci kapanmıştı… Madonna, konserlere yeniden başlıyor

Haziran ayında hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yeniden konserlere dönüyor. Şarkıcı, konser provalarına başladı bile…

64 yaşındaki pop ikonu, dünya turnesine hazırlanmak için New York City’deki Nassau Coliseum’u iki aylığına rezerve etti.

Şarkıcıya yakın bir kaynak da Madonna’nın hazırlıklarını onaylayarak şunları söyledi: “Hâlâ iyileşme sürecinde ama Madonna provalara geri dönmek için çabalıyor. Sadece New York’taki Coliseum’u kiralamakla kalmadı, aynı zamanda kostümlü provaların son haftası için Londra’da ikinci bir mekan da kiraladı. Normalde son haftayı başladığı yerde geçirmek isterdi ama Blink 182’nin O2’deki geri dönüş konserleri nedeniyle ekibi bir gün öncesine kadar giremeyecek.”

Şarkıcı, haziran ayında yaşadığı ciddi bir sağlık sorunuyla tüm sevenlerini korkutmuştu. 24 Haziran’da New York City’deki dairesinde yere yığılmış halde bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılmış ve entübe edilmişti.

10 Temmuz’da sosyal medyada paylaştığı bir gönderi ile hastalık sonrası sessizliğini bozarak kendisine destek olanlara teşekkür etti: “Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sizin sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım.”

6 çocuk annesi yaptığı açıklamada, “Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu” derken aklındaki bir diğer şeyin ise turnesi için bilet alan hayranları olduğunu belirtti ve bilet alan kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğini söyledi.

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