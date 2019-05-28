Bilirkişi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bilirkişi mi bilir kişi mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bilirkişi'dir. Bilirkişi mi, bilir kişi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bilirkişi’dir.

BİLİRKİŞİ NE DEMEK: Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper.

BİLİRKİŞİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bilirkişi mi, bilir kişi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bilirkişi şeklinde olmalıdır.

bilir kişi (Yanlış kullanım)

bilirkişi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arazi anlaşmazlığı için bilirkişi tayin edildi.”