Bill Cosby, 16 yaşındaki kıza cinsel istismardan suçlu bulundu

ABD mahkemesi dünyaca ünlü komedyen Bill Cosby'nin 1974 yılında reşit olmayan bir kızı taciz ettiğine karar verdi... Ünlü oyuncunun Playboy Malikanesi'nde genç kızı fiziksel ve sözlü olarak taciz ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu ve komedyen Bill Cosby’nin taciz ve cinsel istismar davasında hakim ve jüri kararını verdi…

Los Angeles’ta görülen davada jüri, Cosby’nin 1975 yılında o dönemde 16 yaşında olan bir kızı ünlü Playboy Malikanesi’nde taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğuna hükmetti. Şu an 64 yaşında olan Judy Huth’ı haklı bulan jüri, Cosby’nin isteyerek Huth’la cinsel temasta bulunduğuna karar verdi.

Cosby’nin reşit olmayan birisine cinsel taciz uyguladığını belirten jüri ünlü komedyenin 500 bin dolar ödemesi kararını verdi. 84 yaşındaki Cosby iddiaları yalanlasa da Nisan 1975’te Huth ve arkadaşıyla bir lisede tanışan Cosby’nin delil olarak gösterilen fotoğrafları davanın gidişatını değiştirdi.

Huth duruşmada, “Oyun odasının yanındaki yatak odasında Cosby, ben ve arkadaşım oturuyorduk. Daha sonra elini benim külotumun içine sokmaya çalıştı. Daha sonra soyundu ve cinsel organını gösterdi ve beni seks yapmaya zorladı” demişti. Huth, cinsel saldırıdan sonra travma yaşadığını da dile getirdi.

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