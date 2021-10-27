Bill Murray süper kahraman evrenine giriyor

Dünyaca ünlü oyuncu Bill Murray, Marvel'ın süper kahraman evrenine giriyor... Murray, Antman (Karınca Adam) serisinin yeni filminde rol aldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Alman basınına konuşan Bill Murray, çizgi roman kahramanlarının yer aldığı Marvel evrenine dahil olacağını söyledi.

FAZ’a açıklamalarda bulunan Murray, Ant-Man serisinin yeni filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania’da yer aldığını açıkladı. Murray, “Yakın zamanda bir Marvel filmi çektim. Aslında bunu size söylememem gerekiyordur ama neyse” yorumunu yaptı.

Murray bu filmde rol almasıyla ilgili olarak, “Bazı insanlar bu projeyi duyunca çok şaşırdılar. Fakat benim için durum çok net. Yönetmeni tanıdım ve onu gerçekten sevdim. Çok zeki, mütevazı bir yönetmen” ifadesini kullandı.

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