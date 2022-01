Bill Murray sürpriz performansıyla sokak sakinlerini büyüledi

Yoldan geçenleri “It Ain’t Necessally So” şarkısını söylemeye davet etti. Murray, minik konserine I Feel Pretty ile devam etti.

Murray’nin performansını yakalayanlar arasında, Real Housewife yıldızı Carole Radziwill, yazar Edward Conlon vardı.

Murray, performansı sırasında “Polisler mikrofonları kapatmamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Murray’nin performansı sosyal medyada da paylaşıldı.

Just another day in NYC…Bill Murray singing “I Feel Pretty” in Washington Square Park with Jan Vogler on the cello

Via: bigcmayer(IG) pic.twitter.com/NM5jZU5c4g

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) January 19, 2022