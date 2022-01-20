Bill Murray sürpriz performansıyla sokak sakinlerini büyüledi

Bill Murray, Washington Square Park'ta sürpriz bir müzik performansı sergiledi. 71 yaşındaki komedyen; çellist Jan Vogler, kemancı Mira Wang ve piyanist Vanessa Perez ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yoldan geçenleri “It Ain’t Necessally So” şarkısını söylemeye davet etti. Murray, minik konserine I Feel Pretty ile devam etti.

Murray’nin performansını yakalayanlar arasında, Real Housewife yıldızı Carole Radziwill, yazar Edward Conlon vardı.

Murray, performansı sırasında “Polisler mikrofonları kapatmamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Murray’nin performansı sosyal medyada da paylaşıldı.

Just another day in NYC…Bill Murray singing “I Feel Pretty” in Washington Square Park with Jan Vogler on the cello Via: bigcmayer(IG) pic.twitter.com/NM5jZU5c4g — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) January 19, 2022

Murray en son Wes Anderson’ın son filmi The French Dispatch ve Ghostbusters: Afterlife’da rol aldı. Oyuncunun gelecek projeleri arasında ise Ant-Man and the Wasp serisinin bir sonraki bölümü için onaylandı.

İlginizi Çekebilir Bill Murray süper kahraman evrenine giriyor