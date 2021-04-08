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Bill Murray’den yıllar sonra gelen itiraf: “Rol almadığım o filmi hâlâ izlemedim”

Wes Anderson’ın son filmi için hazırlıklar devam ederken filmde rol alan ve aynı zamanda Anderson ile yakın arkadaş olduğu bilinen Bill Murray’den yıllar sonra itiraf geldi: “Bottle Rocket’ı hâlâ izlemedim.”

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:14, 08/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Bill Murray’den yıllar sonra gelen itiraf: “Rol almadığım o filmi hâlâ izlemedim”

20 yılı aşkın bir süredir arkadaş olan Bill Murray ve Wes Anderson, Anderson'ın ikinci filmi olan Rushmore'dan beri beraber çalışıyorlar. Anderson'ın şimdiye kadar yönettiği 10 uzun metrajlı filmin 9'unda da rol alan Murray, Santa Barbara Uluslararası Film Festivali sırasında kendisiyle yapılan bir röportajda ünlü yönetmenle ilk nasıl çalışmaya başladığını anlattı.

Bill Murray, Anderson'ın şimdiye kadar yönettiği 10 uzun metrajlı filmin 9'unda da rol aldı.

Murray, “Bana ilk olarak Bottle Rocket'ın kayıtlarını gönderdi, ama ben izlemedim. Ardından da Rushmore'un senaryosu geldi. Menajerim Wes ile tanışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de bu gerekli mi ki, diye yanıt verdim. Hatta bunu gerçekten yapmamı istediler ama senaryoyu okuduğumda tam olarak ne yapmak istediğini bilen biri olduğunu anlamıştım. Onunla tanışmak ister misin diye sorduklarında bunun gerekli olmadığını ve ne zaman filmi çekeceğimizi sordum” dedi.

Murray sözlerine; “Wes ile görmediğim filmi dışında diğer tüm filmlerinde çalıştığım için çok şanslıydım” diyerek devam etti.

Anderson ve Murray'in beraber çalıştığı ilk film olan Rushmore pek çok ödül de kazandı. Murray, Anderson'ın Rushmore sonrasındaki The Life Aquatic with Steve Zissou, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel gibi filmlerinde de rol almaya devam etti.

Murray, Wes Anderson ile çalışmayı ise şu sözlerle anlatıyor: “Film yapmayı gerçekten bir deneyim haline getiriyor. Ve yaptığı her film giderek daha iyi hale geliyor.”

Murray, salgın nedeniyle vizyonu ertelenen “The French Dispatch” de başrolde. Henüz net bir bilgi verilmese de filmin dünya prömiyerinin 2021 Cannes Film Festivali’nde yapılacağı düşünülüyor.

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Dünya film Sanat
Yayınlanma Tarihi:14:42,