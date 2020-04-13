Bill Viola: Geçici sergisi online olarak izlenebiliyor

Borusan Contemporary dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde video sanatının öncü ismi Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici dijitalde ziyarete açılacak. Sanat izleyicileri Google Arts & Culture platformu üzerinden Borusan Contemporary'yi ziyaret ederek, Bill Viola: Geçici'nin sergi alanlarını gezebilecek, eserleri inceleyerek sanatçının üretimi hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilecekler.

Borusan Contemporary'de 13 Eylül 2020 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek sergiye 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle bu link üzerinden erişilebilecek: bit.ly/borusanGAC



GEÇMİŞ DÖNEM SERGİLERİ DE AÇILDI

Borusan Contemporary, daha önce Google Arts & Culture sayfası üzerinden, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri ve Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu'ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergilerini ziyarete açtığını duyurmuştu.