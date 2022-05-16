Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo damga vururken; Drake, BTS ve Doja Cat de büyük ödülü kucaklayan isimler arasında yer aldı.
2022 Billboard Müzik Ödülleri, 15 Mayıs Pazar günü Nevada, Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşti. Yıldızlarla dolu etkinliğe, Sean Diddy Combs ev sahipliği yaptı.
Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri’nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas’a akın etti.
Doja Cat, farklı kategorilerde kazandığı ödüllerle geceden eli boş dönmedi.
Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.
Kylie Jenner ve Travis Scott da bu önemli etkinliği atlamadı.
Gecede müzik dünyasının isimleri pek çok alanda ödüllerle onurlandırıldı. En iyi sanatçı ve en iyi erkek sanatçı ödülünü Drake alırken, en iyi yeni sanatçı ödülünü ise diğer kategorilerde de ödüller kazanmaya doyamayan Olivia Rodrigo aldı.
Diğer büyük ödüller ise şu şekilde sıralandı:
En iyi kadın sanatçı
Olivia Rodrigo
En İyi Grup
BTS
En İyi Billboard 200 Sanatçısı
Taylor Swift
En Çok Dinlenen Şarkıcı
Olivia Rodrigo
En Çok Satan Sanatçı
BTS
En İyi R&B Şarkıcısı
Doja Cat
En İyi Film Müziği
Encanto