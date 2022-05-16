Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo damga vururken; Drake, BTS ve Doja Cat de büyük ödülü kucaklayan isimler arasında yer aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2022 Billboard Müzik Ödülleri, 15 Mayıs Pazar günü Nevada, Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşti. Yıldızlarla dolu etkinliğe, Sean Diddy Combs ev sahipliği yaptı.

Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri’nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas’a akın etti.

Doja Cat, farklı kategorilerde kazandığı ödüllerle geceden eli boş dönmedi.

Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.

Kylie Jenner ve Travis Scott da bu önemli etkinliği atlamadı.

Gecede müzik dünyasının isimleri pek çok alanda ödüllerle onurlandırıldı. En iyi sanatçı ve en iyi erkek sanatçı ödülünü Drake alırken, en iyi yeni sanatçı ödülünü ise diğer kategorilerde de ödüller kazanmaya doyamayan Olivia Rodrigo aldı.

Diğer büyük ödüller ise şu şekilde sıralandı:

En iyi kadın sanatçı

Olivia Rodrigo

En İyi Grup

BTS

En İyi Billboard 200 Sanatçısı

Taylor Swift

En Çok Dinlenen Şarkıcı

Olivia Rodrigo

En Çok Satan Sanatçı

BTS

En İyi R&B Şarkıcısı

Doja Cat

En İyi Film Müziği

Encanto

İlginizi Çekebilir Abbey Road Studios, müzik fotoğrafçılığında ilk ödüllerini verdi

İlginizi Çekebilir Grammy Ödülleri'nden en renkli anlar