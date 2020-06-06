Billie Eilish: Beyaz olmasaydım rap müzik yaptığım düşünülürdü

Ünlü müzisyen Billie Eilish, İngiliz GQ dergisinin konuğu oldu. Verdiği röportajda Eilish, müzik kariyeri ve bedeniyle barışma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki müzisyen, dış görünüşü ile ilgili yapılan olumsuz eleştirileri yine sert bir şekilde geri püskürttü.

Bol kıyafetler giydiği için eleştirilerin odağında olan ve her fırsatta bedeniyle barışık olduğunu dile getiren Billie Eilish, İngiliz GQ dergisinin Temmuz-Ağustos sayısının konuğu oldu.

18 yaşındaki müzisyen, zaman içinde vücuduyla nasıl barıştığını, “Benim vücudum benim. Sizinki de sizin. Bedenlerimiz gerçekten bize ait olan tek şey. Bunu anladığımda, bedenimi göstermek istediğim zaman göstermeye karar verdim” dedi.

“BEYAZ OLMASAYDIM RAP YAPTIĞIM DÜŞÜNÜLÜRDÜ”

Bir sanatçıyı görünüşüyle veya giyim tarzıyla yargılanmaması gerektiğini belirten Eilish, “Beyaz olmasaydım muhtemelen rap yaptığım düşünülürdü. Çünkü insanlar sizi sadece dış görünüşünüze ve kendi bildiklerine göre yargılıyorlar. Bu çok tuhaf. Herkes sizi bir kalıba sokmak istiyor. Tüm kariyerim boyunca bunu yaşadım. Sadece beyaz bir genç kadın olduğum için pop müzik yaptığım düşünülüyor. Benim neyim pop? Müziğimin hangi kısmı pop?” şeklinde konuştu.

“BURAYA GELMEK İÇİN GÖSTERDİĞİM ÇABAYA HİÇBİR ŞEY DİYEMEZLER”

Beyaz olmanın avantajları olduğunu kabul eden Eilish, 5 adet Grammy ödülü kazanmasının ardından insanların, “Sadece beyaz olduğu için ödülleri toplayabildi” şeklindeki yorumlarına da cevap verdi. Eilish, Aslında bu düşüncelere katılıyorum. İnsanların bunu neden söylediğini de anlıyorum. Gerçek şu ki insanlar istediklerini söyleyebilirler ama buraya gelmek için gösterdiğim çabaya hiçbir şey diyemezler” dedi.