Billie Eilish dublör kullandığını itiraf etti

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, 2022 Coachella Müzik Festivali'nde sahne alırken dublör kullandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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20 yaşındaki ABD’li şarkıcı Billie Eilish, bu yılın başlarında Kaliforniya’da düzenlenen Coachella Müzik Festivali’nde performans sergilerken dublör kullandığını itiraf etti.

Dublör kullandığını, salı günü Apple Music’teki The Matt Wilkinson Show’a verdiği röportajda kabul eden Eilish, “Evet, bunu yaptım. Coachella’nın başlangıcında, iki vücudum vardı, ekibimden biri gösteri için de dansçılarımdan biriydi.”

“Onu daha önce giydiğim bir konser görünümüyle giydirdim. Siyah bir peruk aldık ve içini doldurduk, ona bir maske ve güneş gözlüğü verdik, benim ayakkabılarımı ve çoraplarımı giydi.”



“Onu sahnenin arkasına koydum ve ışıklar yanarken orada durdu. Herkes ben olduğumu düşündü. Kimse ben olmadığımı bilmiyordu, kelimenin tam anlamıyla kimse bilmiyordu. Ve o yukarıdayken, büyük siyah bir palto, trafik yeleği, kapüşon ve sadece gözlük taktım” diyerek festivalde yaptıklarını anlattı.

Eilish, ayrıca 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali'nde de bugün, ana sanatçı olarak performans sergileyecek.

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