Billie Eilish, hayranlarının ezilmemesi için konsere ara verdi

Billie Eilish, cumartesi akşamı Londra'da hayranlarının zor anlar yaşaması üzerine konserine ara vermek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl Travis Scott’ın Astroworld Festivali’ndeki konseri sırasında 10 seyircinin ezilerek ölmesinin ardından konser alanlarındaki güvenliğe daha çok dikkat ediliyor.

İzleyicilerinin güvenliğini önemseyen isimlerin başında da Billie Eilish geliyor. Daha önce de bir hayranının sağlık sorunu yaşaması üzerine konseri durdurup yardım isteyen Eilish, bu defa da bunaltıcı sıcak hava ve yoğun kalabalık üzerine önlem amaçlı konserine ara verdi.

Amerikalı şarkıcı, bazı hayranların ezilme ve bunalma riskiyle karşı karşıya kalması üzerine müziği durdurdu.

BBC’nin haberine göre; Eilish’in sahnenin önündeki hayranlar için endişelendiğini ve onlara iyi olup olmadıklarını sordu. Genç sanatçı, insanların sık sık dışarı çıkmalarının dikkatini çektiğini söyledi. Eilish, sahneden izleyicileri bir adım geri çekilmeleri ve fenalaşan birini görürlerse yardım çağırmaları konusunda uyardı.

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