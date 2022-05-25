Billie Eilish: “Tourette sendromuyla yaşamak kafamı karıştırıyor”

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, Tourette sendromu (TS) ile yaşamanın "çok yorucu" olabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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20 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, muzdarip olduğu Tourette sendromu yüzünden, David Letterman’ın “My Next Guest” programında konuşurken kamera karşısında bir tik yaşadı.

BBC’nin haberine göre, “Beni yeterince uzun süre kayda alırsanız, bir sürü tik göreceksiniz” diyen Eilish, konserleri sırasında tik yaşamadığını ve bazı belirli tiklerin zamanla kaybolduğunu, ancak bazılarının hala düzenli olarak ortaya çıktığını söyledi.

“İNSANLARIN TEPKİLERİ RAHATSIZ EDİYOR”

Tourette sendromu, kişinin tik adı verilen istem dışı ses ve hareketler yapmasına neden olan bir durumdur. Genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak tikler ve diğer semptomlar genellikle birkaç yıl sonra düzelir ve bazen tamamen kaybolur.



Şarkıcı, TS ile olan deneyimi hakkında konuşmayı “gerçekten sevdiğini” söylüyor ancak “inanılmaz derecede kafasının karıştığını” da kabul ediyor. Ayrıca bir tik yaşadığında da insanların her zaman iyi tepki vermediğini belirtiyor.

Eilish, “İnsanların en yaygın tepki verme şekli, komik olmaya çalıştığımı düşündükleri için gülmeleri. Bundan her zaman inanılmaz derecede rahatsız oluyorum” diye ekledi.

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