Billie Eilish, tuvalet selfie’siyle sosyal medyayı yıktı geçti

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, klozete otururken çektiği ayna selfie’sini Instagram hikayesi olarak paylaşarak sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, tuvalette pantolonunu indirdiği selfie'siyle sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

21 yaşındaki şarkıcı, klozete otururken çektiği ayna selfie'sini Instagram hikayesi olarak paylaştı. Kamuya açık bir tuvallette çekilen fotoğrafta Eilish, yüzünü şapkayla gizlerken paylaşıma Waka Flocka Flame’in Hard in da Paint şarkısını ekledi.

Ünlü isim dün bir dizi “seksi fotoğraf” paylaşarak sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mayıs ayında Neighbourhood grubunun vokalisti Jesse Rutherford'la ilişkisine nokta koyan Eilish, son dönemdeki paylaşımlarıyla da tartışma yaratmıştı.

Kariyerinin ilk yıllarında erkeksi tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, son dönemde kadınsı tarzına gelen eleştirilere şu sözlerle ateş püskürmüştü:

“Kariyerimin ilk beş yılını, siz aptallar tarafından ‘erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim’ için eleştirilmekle ve ‘bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı’ duymakla geçirdim. Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. ‘Ona ne oldu, bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi’ diyorsunuz. Gerçekten aptalsınız!”

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