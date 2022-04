Billie Eilish ve Lisa Simpson aynı projede

Amerikalı ünlü şarkıcı Billie Eilish ve çizgi dizi karakteri Lisa Simpson, yeni bir proje için bir araya geliyor.

Başrollerini Amerikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish ile efsanevi dizi The Simpsons’ın “asla yaşlanmayan” karakteri Lisa Simpson’ın paylaştığı yeni bir kısa film, dijital yayın platformu Disney+’da yayınlanacak.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Disney+, “@BillieEilish Springfield’a geliyor!!” diye bir tweet atarak “The Simpsons: When Billie Met Lisa” isimli kısa filmi duyurdu.

33 SEZONDUR DEVAM EDİYOR

22 Nisan’da yayınlanacak olan kısa filmde Eilish’in ağabeyi ve iş arkadaşı Finneas Eilish de yer alacak. Filmin konusuna göre, Lisa saksafonunu çalmak için sessiz bir yer ararken Eilish kardeşler tarafından keşfedilir. İkili daha sonra Lisa’yı özel bir doğaçlama performans için Billie’nin stüdyosuna davet eder.

1989’dan beri devam eden efsanevi TV şovu The Simpsons, bölümlerine konuk ettiği sanatçılarla da ünlü. Yıllar içerisinde diziye Paul McCartney, Elton John, Britney Spears ve Justin Bieber gibi birçok ünlü müzisyen konuk oldu.





Variety’ye göre 20 yaşındaki Billie Ellish’in yer aldığı yapım, yalnızca Disney+ için yapılmış dördüncü The Simpsons kısa filmi. Farklı temaları olan iki kısa film de, Star Wars merkezli “The Force Awakens From Its Nap” ve Marvel temalı “The Good, The Bart ve The Loki”yi içeriyordu.

